Sesa confirma uma morte e 76 novos casos de covid

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou, nesta quarta-feira (25), mais uma morte por covid-19 em Morretes. Com as duas mortes de ontem, o Estado confirmou 3 das 6 mortes informadas nesta semana pelo Hospital Regional do Litoral.

O Litoral já soma 203 óbitos nos sete municípios: Paranaguá (101), Guaratuba (25), Matinhos (22), Antonina (21), Pontal do Paraná (15), Morretes (15) e Guaraqueçaba (4).

A Sesa também registrou mais 76 casos na região: 19 em Guaraqueçaba, 14 em Pontal do Paraná, 12 em Antonina, 12 em Morretes, 11 em Paranaguá e 8 em Guaratuba. Em dois dias, o número de casos registrados pela Sesa em Guaraqueçaba aumentou 83%.

Já foram 9.364 casos confirmados (7.348 recuperados): Paranaguá, 5.535 (4.392); Guaratuba, 1.059 (875); Antonina, 842 (692); Morretes, 680 (534); Pontal do Paraná, 573 (354); Matinhos, 554 (456), Guaraqueçaba, 121 (45).

A Sesa também confirmou nesta quarta mais 1.823 casos e 48 mortes em decorrência do novo coronavírus no Paraná. O boletim registra também 1.981 casos confirmados retroativos do período entre 27 de abril a 23 de novembro. O Paraná já teve 262.235 confirmações, 5.925 mortes (com 191.305 pacientes recuperados).

No Brasil, o Ministério da Saúde registrou hoje 47.898 casos e 654 mortes por covid. Já 6.166.606 confirmações da doença, com 5.512.847 recuperados – e 482.990 em acompanhamento.