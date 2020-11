Ônibus vai ofertar vagas para temporada em Guaratuba

Nesta segunda (30) e terça (1º), uma “Agência do Trabalhador Itinerante’ vai atender empresários e pessoas interessadas em vagas de emprego para a temporada.

Durante estes dois dias, um ônibus da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Paraná ficará estacionado o lado do Ginásio de Esportes José Richa. Equipes do Estado e da Prefeitura da Agência do Trabalhador de Guaratuba vão atender os interessados das 10h ao meio-dia e das 13h30 às 17h.

Serão distribuídas 30 senhas de atendimento por dia, em virtude da prevenção contra o coronavírus.

Os trabalhadores interessados devem levar os seguintes documentos (originais):

Carteira de Identidade (RG), Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

Não esqueça sua máscara. 😷

A ação faz parte da operação “Emprega Mais Litoral 2020”. O intuito da ação é aumentar o número de vagas ofertadas nas Agências do Trabalhador do Litoral, com vistas às contratações para a temporada de verão – principalmente de temporários.

Depois de Guaratuba, a Agência do Trabalhador Itinerante segue para Matinhos, Pontal do Paraná e Paranaguá.

Ônibus da Agência do Trabalhador

Segunda (30) e 1º (terça)

Horário: das 10h às 12h e das 13h30 às 17h

Local: ao lado do Ginásio de Esportes José Richa