Prefeitura informatiza Posto de Identificação em Guaratuba

A Prefeitura de Guaratuba informatizou o Posto de Identificação e as pessoas agora não precisam levar fotografias para fazer seus documentos de identidade. A foto é feita por webcam e as impressões digitais são coletadas por leitor biométrico.

Mas atenção, em virtude da pandemia, novas carteiras (RG), só estão sendo feitas em casos de urgência comprovada.

O serviço é realizado em convênio entre o Município e o Instituto de Identificação do Paraná, setor da Polícia Civil. O atendimento é feito por um servidor do Estado (policial civil papiloscopista) e por três servidoras do Município. O Instituto fica ao lado da Delegacia da Mulher, na rua 11 de Outubro, 68, Centro. Funciona às segundas e sextas, das 8h às 12h; às quartas, das 13h às 17h. Não atende às terças e quintas.

Em que situação de urgência é feita a carteira de identidade:

1 – Retirar medicamentos na farmácia

Documento necessário para comprovação: Receita médica.

2 – Internação hospitalar

Documento: Boletim de Internação.

3- Trabalho (contratação, concurso público, etc.)

Documento: Contrato de trabalho ou Edital de nomeação.

4 – Viagem (a trabalho, situação de saúde etc.)

Documento: Notificação do trabalho ou Atestado médico.

Confira outras informações no site do Instituto de Identificação:

http://www.institutodeidentificacao.pr.gov.br/