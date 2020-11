Natal de Guaratuba tem árvore na avenida e espetáculo nos bairros

O Natal de Guaratuba que, nos últimos anos, tem começado antes, traz algumas novidades em 2020: uma árvore gigante na avenida 29 de Abril e a passagem da caravana do Papai e da Mamãe Noel com artistas de circo pelos bairros.

Outra grande árvore, feita artesanalmente pelas “Amigas do Crochê e Tricô de Guaratuba”, do bairro Nereidas, foi montada no Terminal Turístico Pesqueiro, ao lado da Praça dos Namorados.

A programação do “Sempre Natal” abriu no dia 21 (sábado) com uma caravana do bairro Coroados até o Centro: saiu do Ginásio de Esportes Irineu Lopes e percorreu as avenidas Visconde do Rio Branco e Curitiba. Depois de uma apresentação ao lado da árvore na 29 de Abril, bailarinas se apresentaram na Praça Central toda iluminada. O “Sempre Natal” é realizado por empresários com apoio da Prefeitura.

Na quarta-feira (dia 25), a caravana fez escalas no bairro Piçarras. Todas as quartas-feiras, Papai e Mamãe Noel e sua trupe de artistas partem do Parque de Eventos e fazem apresentações em um bairro. Nos finais de semana, a apresentação é na Praça Central.

Confira o calendário:

Quartas-feiras, das 19h às 21h

2/12 Cohapar

9/12 Mirim

16/12 Carvoeiro

Sábados, das 19h às 21h, e domingos, das 16 às 18h, a carreata sai do Parque de Eventos e vai até a Praça Central

Neste domingo (29), atendendo pedidos, o Sempre Natal mudou a programação e vai até a Vila Esperança e a Portelinha (Cohapar II). A programação deve iniciar às 18h.

(Saída do Parque de Eventos, seguindo pela av. Curitiba, rua Alcides Pereira, rua Berílio da Cunha, av. Paraná, av. 29 de abril até terminar na Praça Central. Confira o percurso no mapa)