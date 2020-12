Pontal do Paraná tem mais uma morte por covid-19

Um homem de 51 anos, morador de Pontal do Paraná, é a mais recente vítima da covid-19 na região. Ele faleceu nesta terça-feira (1º), no Hospital Regional do Litoral (HRL).

A informação é do próprio hospital, que tem 27 pacientes internados hoje por covid. Destes, 17 já estão confirmados com a doença e 10 aguardam resultados de exame.