Litoral tem mais uma morte e 103 novos casos de covid

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirma mais uma morte e 103 pessoas contaminadas por coronavírus no Litoral do Paraná. O falecimento foi de uma pessoa de Morretes. Os casos aconteceram em seis cidades: Paranaguá (68), Morretes (17), Guaratuba (13), Antonina (3), Pontal do Paraná (1) e Guaraqueçaba (1).

Pelos números da Sesa, que estão um pouco defasados em relação a algumas prefeituras e até aos óbitos informados pelo Hospital Regional do Litoral, houve 213 mortes por covid-19 e 10.197 casos confirmados da doença.

No Paraná, foram mais 1.724 casos e 29 mortes confirmados hoje. O boletim da Sesa registra também 1.469 casos retroativos do período entre 25 de maio a 30 de novembro. Eles estavam em investigação, foram confirmados e automaticamente computados no sistema. O estado soma 285.837 casos e 6.188 mortes por covid.

O Ministério da Saúde confirma 698 mortes e mais 49.863 casos novos no Brasil. Já são 174.515 pessoas falecidas por causa da doença, com 6.436.650 contaminados.