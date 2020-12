Litoral tem mais 3 mortes por covid: Paranaguá, Guaratuba e Antonina

Mais três mortes por covid-19 de moradores do Litoral foram confirmadas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta quarta-feira (9): uma de Paranaguá, uma de Guaratuba e uma de Antonina.

O óbito de Guaratuba foi confirmado hoje pela manhã pelo Hospital Regional do Litoral: um paciente de 66 anos, falecido ontem. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba, era um morador do bairro Nereidas. O Litoral soma 222 mortes por covid.

A Sesa também confirmou mais 106 casos em todas as cidades litorâneas: 62 em Paranaguá, 20 em Antonina, 9 em Pontal do Paraná, 7 em Morretes, 3 em Guaratuba, 3 em Matinhos e 2 em Guaraqueçaba. A região chega a 10.855 casos confirmados até hoje.

No Paraná, a Sesa informa mais 2.555 casos confirmados e 69 mortes. O Boletim registra também 2.505 casos do período entre 24 de março e 7 de dezembro que estavam em investigação. O estado soma 311.083 casos e 6.550 mortes em decorrência do coronavírus.

No Brasil, o Ministério da Saúde informa mais 836 mortes e 53.453 novos casos. Já são 178.995 mortes e 6.728.452 confirmações.