Guaratubano é destaque paranaense deste final de ano no surf

Lucas Ramon Catapam, de 17 anos, morador da Barra do Saí, ficou em terceiro lugar na categoria Sub18 do CBSurf Júnior Tour 2020, realizado nos dias 28 e 29 de novembro, em Ubatuba (SP). A prova é promovida pela Confederação Brasileira de Surf (CBSurf) e teve vagas preenchidas pelas federações estaduais com os melhores atletas de base do país.

Lucas Catapam é um destes novos talentos e teve o melhor resultado entre os paranaenses. O jovem estuda no Colégio Joaquim da Silva Mafra e foi um dos cinco atletas do colégio contemplados em 2028 no programa Geração Olímpica / Talento Olímpico do Paraná, do governo estadual – junto com as meninas do vôlei.

Nesta semana, Lucas foi contar sua recente conquista e mostrar a medalha de bronze ao prefeito Roberto Justus e ao secretário municipal do Esporte e do Lazer, Alexandre Polati. Lucas veio acompanhado de seu irmão, Gabriel Ramon Catapam, de 21 anos, outro talento do surf guaratubano, e de Frederick Vianna, surfista veterano da Barra do Saí e incentivador dos jovens.

Além dos bons resultados dos Catapam, eles conversaram sobre retomada, pós pandemia, dos projetos de incentivo ao surf, como a Escola de Surf, e outros projetos de apoio aos atletas guaratubanos. Esse assunto nós vamos tratar em edições futuras.

Campeão no game

Outro jovem fera de Guaratuba venceu, no mesmo dia, o Campeonato Brasileiro de Rainbow Six Siege 2020, o principal torneio de game do país.

Jaime Pereira Ramos Júnior, 21 anos, é conhecido como Cyber e já é profissional dos jogos. Ele e sua sua equipe Made In Brazil (MIBR) ganharam R$ 200 mil do primeiro lugar.