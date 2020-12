Pedágio nas BRs 101 e 376 sobe 30%

Desde o sábado (12) a tarifa básica de pedágio, para os automóveis de passeio, da BRs 101 e 376 está 30% mais cara: subiu de R$ 3,00 para R$ 3,90.

Caminhão leve, ônibus e furgão subiram de R$ 6,00 para R$ 7,80. O novo valor é válido para as cinco praças de pedágio da concessionária e foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

O segundo aumento em quatro meses e bem acima da inflação acontece para compensar o custo das alterações na obra no trecho sul do Contorno Viário de Florianópolis.

Os novos valores valem para as praças de pedágio do Paraná, na BR 376, em São José dos Pinhais; na BR 101 em Garuva, no km 1,3, Araquari, no km 79,4, Porto Belo, no km 157,4, e em Palhoça, no km 243.