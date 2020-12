PM anuncia presença maciça durante o Réveillon

A virada de ano no Litoral terá um esquema de policiamento especial para reforçar a segurança dos moradores e veranistas, informou a Polícia Militar. Haverá policiamento com viaturas, módulos móveis e motocicletas. Além do efetivo da operação Verão Consciente 2020/2021, também há um efetivo da Operação Pronta Resposta, com unidades do interior, um incremento de mais de 30%.

As equipes policiais serão distribuídas nas ruas com todos os recursos disponíveis em viaturas, módulos móveis, motocicletas e apoio do Regimento de Polícia Montada (RPMon), para proporcionar mais segurança com ostensividade e prevenção. De acordo com o comandante do 6º Comando Regional da PM (6º CRPM) e coordenador operacional do Verão Consciente pela PM, coronel Rui Noé Barroso Torres, o foco do policiamento será para evitar crimes e também auxiliar os municípios do litoral com a fiscalização para evitar aglomerações de pessoas e falta de uso de máscara facial.

“Para o Réveillon, a Polícia Militar prosseguirá no trabalho de orientação sobre as regras de distanciamento social e uso de máscara, os quais continuam vigorando e casos pontuais em que ocorra desobediência e desacato, poderão resultar em encaminhamentos, uma medida mais incisiva, conforme determina a lei”, disse o coronel. “O trabalho de orientação segue desde as rodovias estaduais que cortam o Litoral, até as areias, para levar conscientização às pessoas”, disse.

O reforço de equipes do Verão Consciente 2020/2021 terá apoio das unidades especializadas da Polícia Militar. Na área do trânsito, o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), estarão com todo o efetivo nas vias urbanas e rodoviárias, respectivamente, com fiscalização sobre as leis de trânsito.

Nas cidades o trabalho será para coibir estacionamento irregular, falta de uso de cinto de segurança, embriaguez ao volante, uso de celular ao volante, entre outras infrações mais comuns. Nas rodovias, os policiais militares rodoviários estarão com etilômetros para fiscalizar condutores e radares móveis para coibir excesso de velocidade.

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) também terá equipes distribuídas em todo o Litoral, atuando como recobrimento de área ao 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM). O Batalhão de Polícia Ambiental-Força Verde (BPAmb-FV) também empregará seus policiais para reforçar o policiamento ostensivo. A novidade deste ano será a aplicação de equipes hipomóveis do RPMon para intensificar ainda mais a prevenção.

O Corpo de Bombeiros contarão com embarcações, motos aquáticas, quadriciclos, caminhonetes e outras viaturas, além do apoio do helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) para resgates e situações de maior emergência. As guarnições ficarão em prontidão para pronto emprego em caso de acidentes, incêndios e outras situações.

Pronta Resposta – Viaturas e equipes policiais que fazem parte da Força Estadual de Pronto Emprego (FEPE) foram enviados ao Litoral nesta semana, para dar maior capacidade de enfrentamento aos crimes mais violentos. A proposta é a agilidade de resposta às ocorrências e a prestação de suporte aos policiais militares que já atuam no Litoral.

Fonte: PMPR / Marcia Santos