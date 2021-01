Preso suspeito de manter companheira em cárcere privado em Morretes

A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem suspeito de violência contra sua companheira,, neste domingo (3), em Morretes. Entre os crimes investigados estão sequestro e cárcere privado, violência sexual mediante tortura e ameaça.

O caso é contado pela delegada Maria Nysa no vídeo acima.

A vítima procurou ajuda na Delegacia da Polícia Civil do Paraná (PCPR) em Antonina, na tarde de sábado (2), quando seu companheiro, de 27 anos, saiu para trocar o pneu do carro e ela, com a desculpa de que iria levar a filha ao banheiro, conseguiu fugir do cárcere. Ela prontamente foi atendida pelos policiais civis da Operação Verão Consciente.

A vítima, de 28 anos, relatou que era mantida em cárcere privado e era agredida constantemente pelo companheiro, de 27 anos, com facas, espetos, socos. Também disse que sofria violência sexual mediante tortura, o que seria filmado pelo agressor com o celular. Contou, ainda, que era ameaçada de morte.

Após o registro da ocorrência, foram solicitadas medidas protetivas e a equipe tentou localizar o suspeito, mas não obteve êxito naquele primeiro momento. A mulher foi acomodada em uma Casa Lar de Assistência Social.

Já na manhã deste domingo (03), o agressor tentou localizar a vítima e agrediu uma assistente social, que comunicou à Polícia.

Equipe da PCPR realizou diligências e localizou o veículo conduzido pelo suspeito, em Morretes, município vizinho à Antonina. Na abordagem, ele empreendeu fuga, dirigindo perigosamente, colocando muitos em risco. Resistiu à prisão, mas com a habilidade de negociação dos policiais civis, se entregou e foi conduzido à Delegacia em Morretes.

Foi autuado em flagrante por sequestro e cárcere privado, direção perigosa, dirigir veículo sem habilitação, desobediência, resistência, ameaça e esbulho possessório.

O suspeito também será indiciado por violência sexual mediante tortura, lesão corporal e ameaça em violência doméstica. O veículo e o celular do suspeito foram apreendidos e serão encaminhados à perícia.

Fonte: PCPR