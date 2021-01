Caieiras promove turismo com orientação sobre saúde e meio ambiente

Os moradores da praia de Caieiras, em Guaratuba, já têm uma tradição de cuidar do bairro, misturando preocupação ambiental com promoção do turismo. É uma comunidade composta em grande parte, por pescadores e seus descendentes. Eles vivem em lugar especial, que tem uma orla contínua, com um trecho de praia na baía e outro diante do mar aberto.

E lá onde surgiu o Instituto Guaju, uma ONG ambientalista que, entre outras ações, acompanha o repovoamento do guará na baía de Guaratuba. Um dos seus membros, o professor de filosofia Edgar Fernandez, faz o monitoramento da ave símbolo de Guaratuba desde o seu reaparecimento, em 2008, e reúne um espetacular acervo de imagens, desta e de outras tantas espécies.

O bairro também tem uma Agência de Turismo Comunitário, que promove o meio ambiente e a cultura caiçara, e, agora tem se dedicado a tours com pequenos grupos familiares para avistamento de aves, com Fernandez como guia.

Neste verão da pandemia, a Associação de Moradores e Amigos de Caieiras (Amac) e o Instituto Guaju, deram uma atenção especial à orientação aos turistas e aos próprios moradores, tanto do bairro quanto de toda a Guaratuba e que frequentam a praia. Placas de “bom convívio” com orientações sobre a prevenção do covid-19, dicas ambientais e sobre a praia foram espalhadas em pontos estratégicos.

Como explica a Amac em uma postagem no Facebook, “também foram plantados coqueiros na orla da praia visando organizar as áreas de estacionamento e embelezar ainda mais nosso paraíso”. Uma ideia para conscientizar a sobre o respeito ao meio ambiente virou atração: o Latinbol, uma “cesta de basquete” para as pessoas “lançarem” latinhas de alumínio e, assim, facilitar o trabalho dos catadores da comunidade.

“Tudo isso só está sendo possível graças a união de esforços dos moradores para o pagamento dos investimentos dessas melhorias, do apoio da Prefeitura Municipal de Guaratuba através da Secretaria de Meio Ambiente que doou os coqueiros pra praia, do Instituto Água e Terra (IAT) pela orientação técnica e dos parceiros Passauna Guest House e do restaurante Sam Remo”, informa a Amac na postagem.

“A iniciativa é uma continuidade do projeto de ordenamento turístico ambiental de Caieiras existente dede 2014 da parceria da Amac e Instituto Guaju”,explica o coordenador do projeto, o professor Fabiano Cecílio da Silva, eleito vereador agora em novembro. “O objetivo é transformar Caieiras numa referência em sustentabilidade e turismo ordenado. Muitas novidades ainda estão por vir, aguardem”, diz Fabiano Cecílio.