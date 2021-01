Covid: Litoral tem mais 5 mortes, Paraná, 96 e Brasil, 1.171

A Secretaria de Estado da Saúde confirma, no Informe desta terça-feira (5), mais cinco falecimentos de pessoas residentes no Litoral em decorrência da covid-19. Duas mortes aconteceram em Paranaguá, duas em Morretes e uma em Guaratuba – esta última do ex-prefeito do município, Diógenes Caetano dos Santos.

Também foram registrados 164 novos casos na região: 89 em Paranaguá, 36 em Guaratuba, 23 em Matinhos, 15 em Morretes e 1 em Antonina. O Litoral soma 276 mortes e 13.726 casos.

A Secretaria da Saúde também divulgou hoje 4.702 novos casos e 96 mortes em todo o estado. O Paraná soma 424.541 confirmações e 8.092 mortes por covid-19.

O Ministério da Saúde registrou nesta terça mais 56.648 casos e 1.171 mortes no país. O Brasil já tem 7.810.400 confirmações e 197.732 pessoas mortas em decorrência do novo coronavírus.