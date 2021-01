Operação Litoral da Justiça atende até segunda-feira, 11

Até a próxima segunda-feira (11), o Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) realiza a Operação Litoral. A iniciativa, iniciada em 28 de dezembro, reforça a estrutura e aprimora o atendimento judiciário à população nas praias do estado, quando há maior fluxo de pessoas.

Nesta temporada, em razão da pandemia do novo coronavírus, o atendimento está sendo realizado apenas no período da manhã, das 8h às 13h, em três postos de atendimento fixos nos Fóruns de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. Nos postos, a equipe da Operação Litoral atua em casos de competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Violência Doméstica e Familiar, Infância e Juventude e em audiências de custódia.

Após o registro das ocorrências, as audiências são agendadas para o dia seguinte. A agenda de audiências também sofreu modificações para evitar aglomeração de pessoas e todo o procedimento é realizado em salões grandes, com todos os equipamentos de proteção, preservando a segurança de todos os profissionais e jurisdicionados envolvidos. Nos casos solucionados com prestações pecuniárias, os valores são revertidos nas comunidades locais.

Itinerante

Além dos postos fixos, o TJPR mantém serviços em vans que circulam pelo litoral. A van do Juizado Móvel divulga o trabalho do Tribunal em defesa dos direitos das crianças e adolescentes, aborda temas de saúde, educação no trânsito e prevenção ao uso de drogas, ainda serve como local para a realização de mediações e conciliações pré-processuais.

Casos como divórcio, questões entre vizinhos, parentes ou amigos podem ser resolvidos sem a necessidade de abertura de processo. Todo o atendimento é realizado pela equipe da van do Juizado Móvel, que circula pelo litoral realizando as audiências, inclusive homologando os acordos e garantindo a mesma validade de uma sentença judicial.

Fonte: Agência CNJ de Notícias / TJPR