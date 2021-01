Duas mulheres são mortas brutalmente em Antonina

Duas mulheres foram mortas brutalmente na manhã desta quarta-feira (6), em Antonina. Renea Welzel Balma, de 65 anos, foi morta em sua casa, na avenida Conde Matarazzo, no bairro Penha. Ela teria sido golpeada com um tijolo na cabeça e o autor seria um homem identificado como Carlos Eduardo Policarpo, conhecido como “Carlinhos Jardineiro”, de 38 anos.

Sua vizinha Evanilda Maia Pedro, de 68 anos, teria sido golpeada por Carlinhos com pedradas e um pedaço de madeira quando tentava ligar para a Polícia Militar para pedir socorro. Ela ficou gravemente ferida e morreu no hospital de Antonina para onde foi levada pelo Siate, do Corpo de Bombeiros

Os policiais militares foram chamados pelos bombeiros que foram até a casa de Renea Balma. Ele fizeram buscas por mais informações nas mediações e tentaram fazer contato com a vizinha, que não atendeu o chamado dos policiais. Um familiar, que estava próximo, entrou com a equipe na residência, onde acharam o corpo de Evanilda Maia no chão, gravemente ferida.

Imediatamente foram chamados os socorristas, que ainda estavam na casa ao lado. Neste momento, populares informaram que havia um sujeito pulando os muros das residências e correndo em um determinado terreno, momento em que os policiais iniciaram a busca pelo suspeito, acionando equipes de apoio para o atendimento da ocorrência.

De imediato compareceu uma equipe atuante da cidade de Morretes, apresentando-se em seguida equipes da ALI – Agência Local de Inteligência, P2 e PM2 (serviço reservado), Rotam, Polícia Ambiental, Patrulha Costeira e Batalhão de Operações aéreas. De acordo com o aspirante a oficiall Vasconcellos, que acompanhou toda a situação, “o cerco foi realizado por terra, água e ar, no entorno do local onde o suspeito estaria homiziado (escondido)”.

A operação durou aproximadamente 4 horas até encontrar o suspeito. “Carlinhos Jardineiro” foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Antonina.

Fonte: PMPR / 9º BPM / Operação Verão Consciente