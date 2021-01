Campanha promove pesca artesanal do Litoral do Paraná

A pesca artesanal, que garante renda para cerca de 6 mil famílias no litoral paranaense, é tema da nova campanha da Portos do Paraná. A empresa pública promove ações de comunicação e valorização da atividade, aproveitando o aumento no número de veranistas nas praias do Estado.

O objetivo é incentivar o consumo de peixes como o robalo, corvina, pescada e badejo. “São peixes extremamente saborosos e com muita qualidade. Nossos pescadores trazem frescos, todos os dias, e são excelente opções no lugar da tilápia, criada em cativeiro, ou mesmo o salmão, que vem de fora do País.”, destaca o diretor de Meio Ambiente, João Paulo Santana.

Além disso, acrescenta, comprar do pescador artesanal é uma forma de ajudar famílias que sofrem os impactos da pandemia da Covid-19. “Queremos que os turistas e os moradores de Paranaguá e região entendam a importância de prestigiar estes trabalhadores. É uma forma de alavancar as microeconomias locais, principalmente de pescadores artesanais e caiçaras”, completa Santana.

Educação Ambiental – A campanha faz parte do Programa de Educação Ambiental da Porto do Paraná, que integra as condicionantes da licença de operação dos portos de Paranaguá e Antonina, concedida pelo Ibama – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.

A ação também vai ao encontro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2015, e dos qual a Portos do Paraná é signatária.

A campanha se encaixa no 14º objetivo: “conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável”.