Itaipu é a principal parceira de Foz do Iguaçu, diz Chico Brasileiro

O prefeito Chico Brasileiro (PSD) disse nesta quarta-feira, 6, que a Itaipu Binacional é a principal parceira, fundamental para a retomada econômica de Foz do Iguaçu. “Mesmo nessa crise pandêmica, as obras custeadas ou em parceria com a Itaipu estão criando mais de dois mil empregos, o que é muito importante para a economia da cidade”, disse Chico Brasileiro ao receber a visita do diretor-geral brasileiro da binacional, general Joaquim Silva e Luna.

O conjunto de obras em execução ou para executar com recursos da Itaipu representa investimento de mais de R$ 1 bilhão diretamente na cidade, com destaque na construção da ponte sob o rio Paraná entre o Porto Meira e a cidade paraguaia de Presidente Franco e a reforma e ampliação do aeroporto internacional.

Outra obra que terá início nos próximos dias é a implantação da Perimetral Leste, uma via de 14 quilômetros, que vai ligar pela região leste da cidade a BR-277 com a Avenida das Cataratas. Somente essas duas obras significam R$ 463 milhões em investimentos e até abril começa a duplicação dos oito quilômetros da Rodovia das Cataratas. “São mais R$ 140 milhões em investimentos e mais empregos criados. Na maioria, são obras estruturantes que vão mudar a configuração urbana de Foz Iguaçu”.

Parcerias – “Agradeço o general Silva e Luna e toda a sua equipe da Itaipu que têm abraçado as demandas e proporcionado uma guinada histórica na cidade ao firmar parceria para a construção de pequenos, médios e grandes projetos muito importantes para toda Foz do Iguaçu”, completou Chico Brasileiro.

Sem dúvida, reafirma o prefeito, a Itaipu Binacional é a grande parceira do Município e do Paraná. “Nesse ano, teremos a pavimentação da Perimetral Leste, a duplicação da Avenida das Cataratas (BR-469) e a entrega do Mercado Municipal, obra em fase final de construção. A parceria que temos com a Itaipu se estende ainda nas áreas de saúde, turismo, habitação e mobilidade urbana, entre outras”.

“A usina vai continuar investindo no turismo, vocação natural de Foz, e em outras frentes importantes para dar o status que a cidade e a região merecem”, disse Silva e Luna em recente artigo publicado na imprensa.

Novos projetos – Chico Brasileiro e Silva e Luna também discutiram novas parcerias e adiantaram que já estão em projeto executivo o Complexo Beira Foz, avenida que margeia o rio Paraná, a pista de atletismo e as reformas das delegacias da mulher e do turismo, e do instituto de identificação.

Em licitação, estão a construção do hemonúcleo e do laboratório de medicina tropical e em contratação, o centro integrado de segurança, a atualização tecnológica do hospital municipal Germano Lauck e o estudo de viabilidade técnico do ramal ferroviário entre Foz do Iguaçu e Cascavel.

“Agora é hora de investir mais ainda em obras. A prefeitura, por exemplo, vai iniciar ainda este ano a obra da Avenida João Paulo II ligando a Avenida das Cataratas com a Avenida Costa e Silva. Além disso, construirá novas pontes de ligações entre bairros, abrirá novas ruas e avenidas e ampliará a rede de ciclovias. Junto com as obras e programas custeados pela Itaipu, Foz do Iguaçu continuará sendo um canteiro de obras e o melhor, criando os empregos tão necessários e urgentes”, completou Chico Brasileiro.