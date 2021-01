Prefeitura de Guaratuba fiscaliza ônibus de turismo e comércio na orla

Fotos: Prefeitura de Guaratuba / Divulgação

A Prefeitura de Guaratuba informa que intensificou a orientação e fiscalização no final de semana na orla e comércio. Equipe da Fiscalização notificou empresas de turismo com ônibus em estacionamento irregular próximos ao Morro do Cristo.

Em vigor desde 2019, a Lei nº 1.823 que cria o Selo Turismo disciplina a circulação e o estacionamento dos ônibus, impedindo que os mesmos estacionem nas ruas. Os veículos destinados ao turismo precisam fazer um cadastro no site oficial do Município e estacionar no Camping Municipal ou em estacionamentos particulares.

A Fiscalização também atuou em outras situações como ambulantes não cadastrados, ambulantes com pontos fixos no calçadão, venda irregular no Centro, denúncia de material de construção na rua, placas, cavaletes e bandeiras irregulares obstruindo a passagem de pedestres.

A Vigilância Sanitária Municipal também participou das fiscalizações na praia orientando os ambulantes cadastrados quanto as medidas de prevenção da Covid-19 e sobre armazenamento e manipulação correto de alimentos.

A pessoa que verificar alguma dessas situações irregulares citadas acima pode comunicar a Secretaria Municipal da Segurança Pública, em plantão 24h, pelo telefone ou whatsapp: 3472-8592.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba