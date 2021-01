Prefeitura de Guaratuba anuncia que está preparada para vacinação

O prefeito Roberto Justus e o secretário da Saúde, Gabriel Modesto, com um casal símbolo da vacinação: Maria Gotinha e Zé Gotinha

“O município de Guaratuba deve iniciar a vacinação contra a Covid-19 ainda em janeiro, seguindo as ações do governo do Estado e o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19”, informou o site oficial nesta terça-feira (12).

“Na segunda-feira (11), o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, reafirmou que todos os estados receberão as doses ao mesmo tempo, garantindo a imunização gratuita para todos”, lembrou o site do município. “Segundo o ministro, o início da distribuição das doses acontecerá em até cinco dias após a aprovação dos imunizantes pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). As vacinas serão enviadas aos estados por via aérea e terrestre, que serão encarregados de distribuir aos municípios”. “A previsão inicial é começar a vacinar os brasileiros no próximo dia 20. Trabalhamos com três prazos. O mais dilatado é de 10 de fevereiro até o início de março”, destacou o ministro e lembrou a prefeitura.

Desde sexta-feira (8), a Anvisa analisa os pedidos de uso emergencial (para grupos específicos) do Butantan, com a CoronaVac, e da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), com a vacina Oxford/AstraZeneca. O prazo previsto para aprovação é de 10 dias.

“Guaratuba já está pronta”

A prefeitura informa que se prepara desde o ano passado para receber, armazenar, e imunizar sua população. Também já realiza planejamento das ações para imunização de grupos de riscos de forma rápida e evitando aglomeração, utilizando as experiências de vacinações anteriores, como a da gripe, que foi realizada no formato drive thru e também a domicílio para os idosos.

O secretário Municipal da Saúde, Gabriel Modesto lembra que o cronograma de distribuição de vacina está atrelado ao volume de doses que o município irá receber. “Nós estamos preparados para todos cenários, criamos uma comissão especial para definir como será a logística de distribuição a cada novo lote recebido, tal como ocorreu na vacina da gripe, que foi um sucesso”, ressalta.

Gabriel Modesto: “Estamos preparados para todos cenários”

Grupos prioritários

Os grupos prioritários do Plano Nacional são na 1ª fase os trabalhadores da área da saúde, pessoas acima de 75 anos, pessoas acima de 60 anos que moram instituições como asilos, indígenas e comunidades tradicionais. Já na 2ª fase serão vacinadas pessoas de 60 a 74 anos e na 3ª fase pessoas que possuem comorbidades. Cada pessoa receberá 2 doses da vacina.

O secretário da Saúde alerta que é importante a população estar atenta aos informes de vacinação repassados pelos veículos de comunicação. “Iremos trabalhar com total transparência e em parceria com governo Estadual e Federal para garantir que todos os grupos prioritários recebem a vacina”, conclui.

Com informações da Prefeitura de Guaratuba