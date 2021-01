Tribunal de Contas aprova prestação de contas de Roberto Justus de 2019

Foto: Prefeitura de Guaratuba / Arquivo

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná publicou nesta terça-feira (12), no Diário Oficial nº 2.454, a aprovação das contas do prefeito Roberto Justus referente ao exercício de 2019. As contas já haviam sido aprovadas na sessão online do TCE-PR do dia 17 de dezembro.

O parecer sobre as contas foi apresentado pelo relator, o conselheiro Jose Durval Mattos Do Amaral, e aprovado por unanimidade.

De acordo com a prefeitura, Roberto Justus é o primeiro gestor de Guaratuba que tem contas aprovadas ainda durante o mandato. A primeira vez aconteceu em relação às contas de 2017, aprovadas em 2018. Já as contas referentes ao exercício de 2018 foram aprovadas em dezembro de 2019.

Na apresentação das contas, o Município tem de comprovar a lisura de processos e despesas, atender aos 20 itens em que se divide a prestação e obedecer diversos dispositivos legais em relação às finanças e comprovar que os está cumprindo.

O parecer prévio de aprovação das contas do TCE-PR segue agora para a Câmara Municipal.