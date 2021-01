Litoral deve receber 4.600 doses da Coronavac para iniciar vacinação

Caminhões com insumos vão chegar ao Litoral na segunda-feira (18).

O Litoral do Paraná receberá 4.600 doses da vacina Coronav, do laboratório Sinovac, produzidas no Brasil em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo, para a primeira fase da vacinação.

O Plano Estadual de Vacinação contra a covid-19 prevê começar na próxima quarta-feira (20), apesar dos atrasos do governo federal. De acordo com a jornalista Rosiane Correia de Freitas revelou no jornal Plural, “o Paraná deve receber 300.000 doses da vacina Coronavac nesta segunda-feira, transportadas por meio terrestre a partir de São Paulo”.

No Litoral, onde fica a 1ª Regional de Saúde, com sede em Paranaguá, serão atendidos, inicialmente, 4.393 trabalhadores na saúde, 122 pessoas de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) e 85 indígenas, totalizando 4.600 vacinações.

O Governo do Paraná afirma que a quantidade de vacinas a serem destinadas ao Paraná pelo Ministério da Saúde é de 5% do total que o país tiver disponível. Com a quantidade de doses disponibilizadas, seguindo a ordenação por grupos prioritários, a previsão é vacinar o total de 4.019.115 pessoas até maio de 2021. “A vacinação ocorrerá de acordo com o recebimento dos imunizantes, de forma gradual e escalonada”, ressaltou o governo estadual ao divulgar, nesta sexta-feira (15), o Plano Estadual de Vacinação contra a covid-19.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 4 caminhões carregados com 2,2 milhões itens que serão usados na vacinação contra a Covid-19 saíram na manhã deste sábado (16) de Curitiba.

A carga, com seringas e agulhas, máscaras de proteção individual, aventais e carteirinhas de vacinação, deverá chegar às Regionais de Saúde do Estado durante este final de semana. Das 22 Regionais de Saúde do Paraná, apenas a metropolitana Curitiba e a de Paranaguá receberão os insumos na segunda-feira.

