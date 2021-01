Guaratuba distribuirá sacolas para evitar lixo na praia

Prefeitura de Guaratuba, Sanepar e Faculdade Isepe, realizarão de 22 a 31 de janeiro a ação ambiental “Praia Linda, Praia Limpa”.

Voluntários entregarão saquinhos aos banhistas para coleta de resíduos na praia, dando orientações sobre a importância do destino correto de resíduos. A ação faz parte de uma contrapartida do município à Operação Verão do Governo do Estado, informou a Prefeitura. “Na temporada, a população aumenta consideravelmente, aumentando o volume de resíduos recolhidos, sobrecarregando o aterro sanitário e também a Usina de Triagem”, explicou a secretária municipal do Meio Ambiente, Adriana Fontes.

Voluntários

Cadastro pelo telefone da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 3472-8647 (falar com Paola).

Alunos do Isepe devem fazer o cadastro na faculdade para emissão de certificado de horas complementares.