Paraná divulga dados da vacinação contra a covid

O Plano Estadual de Vacinação contra a covid-19 prevê vacinar 2.120 pessoas no Litoral na primeira fase: 1.873 profissionais de saúde, 59 idosos em instituições e 88 indígenas aldeados. Estas doses já estão nos municípios, que comeram a vacinar na terça-feira (19). Além destas, foram entregues mais 120 doses, um acréscimo que é enviado a todas as regionais de saúde.

Os dados estão em um boletim que o governo estadual passou a divulgar sobre a vacinação e que será atualizado constantemente. Além dos dados sobre a doença, ocupação de leitos e gastos com a pandemia, estão disponíveis no site www.coronavirus.pr.gov.br/Vacinacao o Plano Estadual de Vacinação, a distribuição de insumos por Regional da Saúde e sugestão de texto para os prefeitos construírem planos para atender seus municípios.

“O objetivo do Governo do Estado é garantir o máximo de segurança na destinação da vacina entregue pela União. Com mais transparência, inibe-se atos ilegais e até desumanos, como o desvio do medicamento ou aplicação fora do cronograma de prioridades, dando possibilidade de a sociedade ajudar a fiscalizar a distribuição das doses”, afirmou o controlador-geral do Estado, Raul Siqueira.

Vacinômetro – A Secretaria de Estado da Saúde informa que pretende divulgar nesta sexta-feira (22) o quantitativo de imunizados no Paraná com a primeira dose. Esse levantamento está sendo feito em colaboração com o Ministério da Saúde, que centralizará as informações, mas a Sesa também está fazendo uma sondagem paralela com as Regionais de Saúde.

Conteúdo – Para acessaros dados a partir do site www.coronavirus.pr.gov.br , o cidadão deve abrir aba Vacinação, na barra superior do site. Na nova aba, também podem ser consultados os anexos, que trazem estimativa da população a ser vacinada por Regional de Saúde, conforme os grupos prioritários, conceitos e escalonamento da vacinação em trabalhadores da saúde e, também, um roteiro para ajudar o município a elaborar seus planos municipais de vacinação.

No Paraná – O Estado recebeu do Ministério da Saúde na segunda-feira (18) 265.600 doses, 22.720 reservadas para a população indígena e 242.880 para profissionais de saúde que atuam diretamente na pandemia; idosos que vivem em asilos ou outras instituições e seus cuidadores; e pessoas com deficiência severa. O Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19 segue o Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde.

Com a quantidade de doses disponibilizadas até o momento e as que chegarão nos próximos meses, seguindo a ordenação por grupos prioritários, a previsão é vacinar 4.019.115 pessoas até maio. A vacinação ocorrerá de acordo com o recebimento dos imunizantes, de forma gradual e escalonada, durante todo o ano. A intenção é vacinar todos os paranaenses acima de 18 anos ainda neste ano.

Um dos documentos no site da vacinação é a ordem da vacinação no grupo prioritário de trabalhadores de saúde que atuam em serviços de saúde: