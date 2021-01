Pescador encontra corpo de jovem perto da Prainha

Um pescador encontrou um corpo de uma jovem na encosta entre a praia Mansa de Caiobá (Matinhos) e a Prainha (Guaratuba).

O Corpo de Bombeiros foi chamado e chegou ao local de bote e jet ski para fazer o resgate, por volta das 17h. Ainda não há identificação.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o local onde o corpo foi encontrado fica a aproximadamente 330 metros de onde, onde uma adolescente de 14 anos desapareceu no mar no último dia 15.



“Ainda não se pode confirmar se tratar da vítima desaparecida. Contudo, características indicam positivamente. O corpo foi estabilizado e levado à Base Náutica do Corpo de Bombeiros, onde aguarda a chegada do IML, informa o Corpo de Bombeiros.