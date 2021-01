Vacinas da AstraZeneca chegaram em Guaratuba

Foto: Comunicação Social da Polícia Militar

Pouco antes do meio-dia deste domingo (24), um helicóptero da Polícia Militar pousou no Aeroporto Municipal de Guaratuba com as primeiras doses da vacina AstraZeneca.

São exatas 230 doses que vem se somar às 263 da Coronavac / Butantan, que chegaram na terça-feira (19) e já começaram a ser aplicadas nos grupos prioritários.

Os 2 milhões de vacinas da AstraZeneca, desenvolvidas em conjunto com a Universidade de Oxford (Reino Unido) e que serão produzidas no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), foram importadas da Índia e chegaram ao Brasil no final da tarde de sexta-feira (22).

Para o Paraná, foram destinadas 86,5 mil doses, que chegaram às 23h de sábado (23). Hoje pela manhã, já começaram a ser distribuídas para as 22 regionais da Saúde, que despacharam aos municípios.

A vacina AstraZeneca vai ampliar o alcance da proteção ao chamado grupo prioritário, formado por profissionais de saúde, pessoas em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), pessoas com deficiência severa e indígenas.

Diferentemente da CoronaVac, a aplicação da AstraZeneca será em lote único, garantido a primeira dose para mais pessoas. “Como o intervalo de aplicação das doses da AstraZeneca é de 120 dias, o lote desta vez será único. O objetivo é colocar à disposição todas as doses, já que depois vamos receber um estoque auxiliar para a segunda dose”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Esse é o segundo lote de imunizantes encaminhado ao Estado pelo Ministério da Saúde. O primeiro, composto por 265.600 vacinas da CoronaVac, produzidas pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, já foi distribuído e começou a ser aplicado pelos 399 municípios. De acordo com a Sesa, 57,2 mil receberam a proteção até as 17h30 de sexta-feira (22). O número representa 43% das 132.771 doses (metade do primeiro lote) repassadas pelo Governo do Estado.

O secretário de Saúde de Guaratuba, Gabriel Modesto, acompanhado do diretor da Secretaria Municipal de Segurança, Celcio Esquinca, recebe o lote de vacinas do diretor da 1ª Regional de Saúde do Paraná, José Carlos de Abreu – Foto: Prefeitura de Guaratuba

Terceiro lote

O processo de vacinação ganhará ainda mais agilidade nos próximos dias. É que está programado para chegar ao Paraná ainda nesta semana um terceiro lote, também da CoronaVac.

A estimativa é que o Estado receba cerca de 5% das 4,8 milhões de doses emergenciais autorizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na sexta-feira (22). Ou seja, cerca de 240 mil imunizantes que também serão divididos de forma igualitária por todas as cidades paranaenses. No total, confirmado os números da terceira remessa, o Paraná vai contabilizar 592,1 mil doses.

A diferença se dará apenas em relação ao prazo de aplicação entre uma dose e outra. Enquanto a CoronaVac necessita de três semanas, a vacina de Oxford pede espaço de quatro meses. O armazenamento está sendo feito no Cemepar, que conta com ampla estrutura de freezers e câmaras frias, além de questões de segurança.

Plano Estadual prevê 4 milhões de pessoas vacinadas até maio

Segundo o Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19, que segue a mesma linha do Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, na primeira etapa da vacinação serão imunizados profissionais da saúde que aplicarão as vacinas, pessoas com mais de 60 anos que residem em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) e os profissionais que atuam nos locais, população indígena, pessoas com deficiência severa e trabalhadores que atuam em unidades de saúde que atendem pacientes com suspeita ou confirmação da infecção pelo novo coronavírus.

Na sequência, o Estado planeja vacinar pessoas com 80 anos ou acima desta idade, pessoas entre 75 e 79 anos e assim sucessivamente, até aqueles que têm idade variando entre 60 e 64 anos. Com a quantidade de doses disponibilizadas, seguindo a ordenação por grupos prioritários, a previsão é vacinar o total de 4.019.115 pessoas até maio. A vacinação ocorrerá de acordo com o recebimento dos imunizantes, de forma gradual e escalonada. O Paraná tem 11 milhões de habitantes.

