Prefeitura de Guaratuba divulga lista das pessoas vacinadas

Vacinômetro será atualizado diariamente

A Prefeitura de Guaratuba lançou nesta terça-feira (26) o vacinômetro, juntamente com a lista com nome, função, local de trabalho e grupo prioritário que pertence as pessoas que estão sendo vacinadas.

Essa ação visa dar mais transparência ao processo de vacinação contra à covid-19, dando possibilidade da população acompanhar online diariamente a atualização das informações de doses aplicadas do Setor de Epidemiologia do município.

Acesse aqui: http://portal.guaratuba.pr.gov.br/coronavirus/vacinas

Guaratuba recebeu até o momento 493 doses de vacinas contra à Covid-19, sendo 263 da vacina Coronavac e 230 doses da vacina AstraZeneca. Desde terça-feira (19), quando chegou a primeira remessa, foi iniciada a vacinação no Pronto Socorro Municipal. As primeiras doses foram aplicadas no grupo prioritário profissionais da saúde na linha de frente do enfrentamento à Covid-19.

Segundo o secretário Municipal da Saúde, Gabriel Modesto, o cronograma de vacinação está atrelado ao volume de doses que o município irá receber e ao Plano Nacional e Estadual de Imunização. Já foram vacinados os profissionais que estão diretamente na linha de frente contra a Covid-19: os profissionais do PS, a equipe do Samu e o setor de epidemiologia.

A vacinação segue para o restante dos profissionais de saúde municipal e, posteriormente, para os profissionais de saúde da rede privada, a forma de agendamento para esses profissionais será divulgado em breve.

Os próximos grupos imunizados serão os idosos acima de 80 anos, que serão vacinados em domicílio, com base no cadastro da Atenção Básica. Posteriormente, serão vacinados os idosos de 75 +, 70+, 65+, 60+. Seguindo para os demais grupos prioritários, com agendamento prévio, e vacinação em um ou mais pontos do município, a depender do número de doses recebidas pelo município.