Guaratuba abre cadastro para vacinação dos profissionais de saúde da rede privada

Estabelecimentos de saúde da rede privada devem realizar o cadastro, por e-mail, junto a Secretaria Municipal da Saúde para que seus funcionários possam receber a vacina contra a covid-19.

A empresa deve preencher o formulário disponibilizado abaixo com os dados dos seus funcionários e enviá-lo para o e-mail: epidemio.guaratuba@guaratuba.pr.gov.br

O responsável pela empresa também terá que imprimir o formulário e assinar o termo de ciência e veracidade das informações prestadas e, quando os funcionários forem chamados para a vacinação, fazer a entrega desse documento.

Após análise dos cadastros, o Setor de Epidemiologia organizará a agenda de vacinação conforme disponibilidade de doses nos novos lotes a serem recebidos pela Secretaria de Estado da Saúde. O profissional será convocado separadamente em dia e horário marcado. No dia da vacinação, o profissional deve levar os documentos comprobatórios de função e vínculo empregatício.

Empregador e vacinado tem que estar cientes que o nome e função do vacinado serão posteriormente divulgados no portal do município com indicação do estabelecimento que o vacinado possui vínculo. As informações e documentos também ficarão à disposição do Ministério Público.

Baixe o Formulário