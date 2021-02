Janeiro bateu recordes de chuva no Litoral e no Oeste

O mês de janeiro foi um dos mais chuvosos dos últimos anos no Paraná. O maior índice é de Guaraqueçaba, onde choveu 810 mm no mês, recorde de chuvas em 20 anos.

As regiões com mais chuvas foram nos dois extremos do Estado. Entre as cinco mais chuvosas, três foram no Litoral e duas na região Oeste: em Foz choveu 609,6 mm, seguido de Guaratuba (571,2 mm), Antonina (513,6 mm) e Santa Helena (400,6 mm). Na média, o Litoral teve uma precipitação de 563,2 mm, contra 123,4 mm de janeiro de 2020 e uma média histórica de 299,2 mm.

De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) no Estado o aumento foi de 67%. No primeiro mês de 2021 choveu 343,5 mm, contra um histórico de 205,7 mm.

“Choveu muito no Paraná por inteiro, em algumas localidades bem acima da média histórica. O principal fator foi o fluxo de umidade no canal da Amazônia para o Sul o País. Janeiro normalmente já é úmido e quente, com essa atividade ficou com ainda mais umidade e calor, resultando em chuvas diárias”, afirmou o meteorologista do Simepar Reinaldo Kneib.

Capital – Com 194,6 mm, Curitiba ficou pouco acima da média histórica, de 185 mm. Em janeiro de 2020 o acumulado de chuvas na Capital foi de 156,6 mm. O resultado, porém, não é suficiente para acabar com o sistema de rodízio de água estabelecido pela Sanepar ainda no ano passado.

Temperaturas – As temperaturas médias ficaram perto ou abaixo das médias históricas no Estado, muito em função do excesso de chuva. No noroeste, oeste, sudoeste e no sul paranaense fez mais frio em relação as médias (entre 1 a 2°C). A menor temperatura do mês ocorreu em São Mateus do Sul: 10,7°C no dia 4. Em Antonina tivemos o maior valor: 39,2°C no dia 27..

Previsão – Segundo Reinaldo Kneib, a chuva deve continuar em fevereiro, mas em menor intensidade, especialmente no Litoral e Interior do Estado. “Será dentro da média, um mês mais calmo”, afirmou.

Fonte: AEN