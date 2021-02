Sesa registra 1 morte e 96 casos de covid na região

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou hoje uma morte por covid-19 no Litoral, na cidade de Matinhos. Mortes mais recentes informadas pelo Hospital Regional do Litoral ainda não constam do informe estadual.

A Sesa também registra nesta quarta-feira (3), mais 96 confirmações da doença na região: 57 em Paranaguá, 18 em Matinhos, 11 em Guaratuba,8 em Pontal do Paraná e 2 em Morretes. São 18.646 confirmações, 12.090 pessoas recuperadas e 333 mortos.

No Paraná, a Sesa registra mais 2.478 novas infecções e 52 mortes. O Estado soma 554.577 casos confirmados, 411.803 recuperados e 10.111 mortos.

No Brasil, houve mais 56.002 confirmações e 1.254 mortes, segundo o Ministério da Saúde. Já são 9.339.420 casos, 8.236.864 recuperado e 227.563 pessoas mortas pela covid-19.