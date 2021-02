Licitação dos estudos da Ponte de Guaratuba foi adiada para o 12

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) transferiu para o dia 12 (sexta-feira) a data de abertura dos envelopes da licitação dos estudos ambientais da Ponte de Guaratuba.

O adiamento foi publicado no final da tarde desta quinta-feira (4). Os consórcios de empresas convidadas que tiverem interesse no contrato terão de protocolar seus envelopes com as propostas técnicas até o final da tarde do dia 11, ou diretamente na sessão de abertura para a comissão de licitação, às 16h do dia 12.

De acordo com o DER, o adiamento atende as empresas pré-qualificadas, que solicitaram um pouco mais de tempo para avaliar alguns custos dos estudos, como por exemplo as sondagens no fundo mar, “a fim de elaborar as propostas de preços mais adequadas”.

A licitação compreende a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (Rima), além de estudos preliminares de engenharia, para implantação da ponte e seus acessos. O orçamento estimado é de R$ 4.804.279,74 e o prazo de execução de 14 meses.