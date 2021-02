IAT reforça que população não deve utilizar água do rio São João

Fotos: IAT Divulgação

O Instituto Água e Terra (IAT) acompanhou, já nas primeiras horas, o acidente ambiental ocorrido no sábado (13) na BR-376, km 679, em Guaratuba, onde um caminhão que transportava produto químico tombou e derramou grande parte de sua carga, atingindo o rio São João. Nesta segunda-feira (15), o órgão divulgou um alerta para o perigo do uso e consumo da água e também de peixes oriundos desse rio, conforme a Defesa Civil de Guaratuba havia informado no sábado.

Os fiscais do escritório local do IAT de Guaratuba iniciaram o levantamento do impacto ambiental e exigiram a implantação de medidas de contenção, limpeza e recuperação do ambiente, trabalho que cabe às empresas responsáveis pela fabricação e transporte do produto químico e suas subsidiárias (ou contratadas).

“Verificando a mortandade de peixes, foi acionada a equipe de amostragem do laboratório IAT/Curitiba, que realizou as coletas de amostras de água buscando dimensionar as alterações da qualidade da água do rio São João”, diz o gerente de Monitoramento e Fiscalização do IAT, Álvaro Cesar de Góes.

Também por meio dos levantamentos em campo e de contato com a fabricante e a transportadora, o produto derramado foi identificado como TANALITH 60% CCA-C (nome comercial), líquido tóxico e corrosivo (Oxido de Cobre, Ácido Crômico).

Segundo o registro do Ibama (7205/04), o nome químico do ingrediente ativo é Arseniato de Cobre Cromotado, um produto de alto risco ambiental. Trata-se de um preservativo hidrossolúvel destinado ao tratamento de madeira contra agentes biodeterioradores (insetos e fungos xilófagos).

Perigo – O IAT alerta a população ribeirinha e adjacências a não utilizar as águas do rio São até que haja a comprovação técnica da recuperação da qualidade da água através do saneamento (limpeza total) e dos resultados dos ensaios laboratoriais. O monitoramento e a fiscalização dos trabalhos de recuperação ambiental executados pelas empresas envolvidas/responsáveis serão acompanhados pelo instituto até que cessem todos os riscos à população local e aos animais aquáticos.

Portaria – O IAT informou que elabora uma portaria de proibição dos usos e consumo da água do Rio São João, bem como do consumo de peixes provenientes em trechos em que percorre no município de Guaratuba.

A imposição de restrições no trecho do Rio São João que passa no município de Garuva cabe às autoridades competentes do estado de Santa Catarina. A Rodovia BR-376 é licenciada pelo Ibama, que poderia estabelecer restrições em todo o trecho afetado.