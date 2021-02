Policiais recuperam celular roubado de homem em situação de rua

Um celular roubado de um homem em situação de rua foi recuperado pelos policiais militares, na noite de sexta-feira (19) no bairro Cohapar, em Guaratuba. Dois homens, de 20 e 29 anos, foram encaminhados à Polícia Civil.

Segundo as informações do Boletim de Ocorrência, os policiais militares da Rocam (Rondas Ostensivas com Aplicação de Motocicletas) viram um “carro suspeito” na avenida Santo Antônio da Platina com dois homens. Ao ser feita a abordagem foi constatado que o carro estava com a numeração do chassi raspada e não foi possível fazer a identificação. No celular de um dos abordados havia uma mensagem de texto sobre o roubo do aparelho: “Que coragem de roubarem o celular de um idoso única cousa k ele possuia” (grafia original).

Os policiais militares conseguiram encontrar a vítima, que confirmou o crime e reconheceu o seu aparelho. Os dois suspeitos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil.

Fonte: PMPR / Marcia Santos