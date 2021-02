Paraná terá toque de recolher às 20h, comércio fechado e trabalho remoto

O governador Ratinho Junior anunciou, ao vivo pela internet, nesta sexta-feira (26) novas medidas contra a covid.

A partir da zero hora de sábado (27), até o dia 8 de março, o toque de recolher vai vigorar das 20h às 5h em todo o Paraná. Apenas o comércio de subsistência poderá ficar aberto: supermercados, mercearia, panificadoras, farmácias, postos de combustíveis. As atividades comerciais não essenciais poderão funcionar por entrega em domicílio (delivery), entrega no balcão ou nos automóveis (drive-thru). As aulas que já começaram serão suspensas e a rede estadual de ensino adia o início que estava programado para segunda-feira (1º).

Os órgãos públicos do Estado vão operar de fomra não presencial, com os servidores em trabalho remoto. Medida semelhante foi solicitada aos prefeitos para adotarem nos municípios. Às igrejas, foi sugerido o atendimento individual e a realização de cultos virtuais.

Festas clandestinas serão coibidas e os responsáveis serão multados e poderão ate ser presos.

A transmissão começou com uma explanação do diretor de Gestão em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, Vinícius Filipak, que mostrou que o Paraná vive a pior fase desde o início da pandemia. Segundo ele, o Paraná se encontra no pior momento desde o começo do enfrentamento. Logo depois, falou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, sobre as medidas e ações que o governo vem fazendo para enfrentar a covid.

Em seguida, o governador apresentou as medidas e respondeu perguntas da imprensa, assim como sua equipe.