Guaratuba fará atendimento remoto. Veja como entrar em contato.

O Município de Guaratuba o Decreto 6.983/2021, do Governo do Paraná e organiza atendimento remoto e teletrabalho na maioria das repartições.

O atendimento ao público presencial nos prédios municipais ficarão suspensos, salvo os serviços da saúde, Cras, Creas e Segurança Pública. A Fiscalização também atuará durante o período de vigência do decreto.

Os demais servidores trabalharão em home-office ou em escalas para dar apoio aos serviços essenciais, dependendo da definição das secretarias municipais correspondentes.

A Secretaria Municipal da Educação, em cumprimento ao decreto do Estado, informou que suspendeu as aulas presenciais.

As unidades escolares e a sede permanecerão fechadas, com atendimento remoto. Ficou suspenso também a entrega de apostilas, sendo as aulas remotas acompanhadas com base nas Aulas Paraná Municípios.

Canais de Comunicação com a Prefeitura

Atendimento ao público geral

Pelo telefone 3472-8500 (Whatsapp para informações)

Pelo Site Prefeitura 156

Pelo telefone: 156 (Envio de imagens com o número do protocolo no título para o e-mail: prefeitura156@celepar.pr.gov.br)

Segurança Pública – Pelo telefone 3472-8592 (Whastapp para recebimento de denúncias e reclamações)

Vigilância Sanitária – Pelo telefone 3472-8683 (Whastapp para recebimento de denúncias e reclamações)

Ouvidorias

Pelo Site Ouvidoria Municipal

Pelo e-mail: ouvidoria@guaratuba.pr.gov.br

Pelo telefone: (41) 3472-8790 (Esse número funciona como Whatsapp).

Pelo Site Ouvidoria da Saúde

Pelo telefone: (41) 3472-8682 (Pelo e-mail: ouvidoria.saude@guaratuba.pr.gov.br caso tenha algum arquivo para anexar, envie identificando-se pelo protocolo que será gerado).