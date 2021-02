Bombeiros e BPMOA resgatam jovens à deriva

Bombeiros e policiais militares do Batalhão de Operações Aéreas (BPMOA) resgataram jovens que estavam um jet ski à deriva entre a Praia Mansa de Caiobá e a Prainha (em Guaratuba). Eles gritaram por socorro e Marina e Karin Ferenczy ligaram para os Bombeiros. A ocorrência foi pouco antes das 18h.

Rapidamente, um helicóptero chegou ao local, seguido de uma equipe um bote salva-vidas, que partiu da base náutica do Corpo de Bombeiros, da baía de Guaratuba.

De acordo como relato das testemunhas conforme também mostram as imagens, o mar está revolto e bastante agitado. Operação realizada com um helicóptero e um bote salva-vidas do corpo de bombeiros.

Imagens de Marina e Karin Ferenczy enviadas ao Correio do Litoral