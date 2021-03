Prefeitura de Matinhos “deixa claro”: só pode entrar morador ou quem trabalha na cidade

A Prefeitura de Matinhos divulga novo decreto municipal e informa, nesta segunda-feira (1º), que a fiscalização será severa na entrada da cidade. “A administração municipal deixa claro: só poderá acessar a cidade quem realmente é morador ou trabalha no município de Matinhos, mediante comprovação”.

As barreiras sanitárias que foram instaladas nas entradas de Matinhos começaram a funcionar à 0 hora desta segunda-feira (1º de março). “Elas irão atuar de forma mais severa, para que o acesso ao município seja restrito, conforme o Decreto Municipal nº 281, publicado neste domingo (28). A prefeitura informa que solicitou o apoio da Polícia Militar nas medidas de fiscalização que vêm sendo adotadas.

A prefeitura informou neste domingo (28) que tomará novas medidas emergenciais de saúde pública para o enfrentamento da disseminação da Covid-19 na cidade. Na reunião, que aconteceu na Arena Vicente Gurski, foi divulgado o decreto municipal nº 281/2020.

Através dele, ficou decidido que serão adotadas todas as medidas contidas no decreto estadual nº 6.983, anunciado pelo governador Ratinho Júnior na última sexta-feira (26), em substituição ao contido no decreto municipal nº 280, publicado também na sexta pela Prefeitura. O período de vigência do decreto estadual, que vai até 8 de março, também será respeitado.

Também neste domingo, foi divulgado o Plano de Ação Emergencial de Contenção ao Covid-19 no nosso município. Serão nove equipes para barreiras sanitárias e seis equipes para ações itinerantes de fiscalização. Três barreiras sanitárias serão instaladas: no acesso a Guaratuba; na saída para Pontal do Paraná; e na Rodovia Alexandra-Matinhos. As equipes que irão atuar na fiscalização itinerante se concentram na Arena Vicente Gurski.

As ações nas três barreiras sanitárias serão divididas em três turnos: da 0h até as 8h, das 8h até as 16h, e das 16h até a 0h. Já as seis equipes que vão atuar na fiscalização itinerante farão revezamento entre 7h e 23h.

Houve a instalação de faixas advertindo sobre a instalação de barreiras sanitárias, desde a praça de pedágio da BR 277, nos SAUs ao longo da BR 277 sentido litoral, e também nos viadutos de acesso ao litoral, tanto pela Rodovia PR 407 quanto pela Rodovia PR 508, em Garuva ao longo da Rodovia que liga o estado de Santa Catarina à Guaratuba (divisa com Matinhos), e em Guaratuba, no acesso ao ferryboat.