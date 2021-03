Associações comerciais são contra decreto estadual do lockdown

As associações comerciais de Guaratuba (Acig), Matinhos (Acima) e Pontal do Paraná (Aciapar), divulgaram um documento conjunto em que criticam as novas medidas do Governo do Estado para tentar conter o aumento de casos de covid-19 no Paraná.

A principal crítica é em relação é a proibição de atividades não essenciais até o dia 8 de março.

O documento, divulgado neste domingo (28), é assinado pelos presidentes das entidades Braulio Augusto Pedroti (Agig), Adriano Menine (Acima) e Ércio Weschenfelder (Aciapar). Leia o “Manifesto Público” das entidades empresariais.