Preso casal suspeito de tentativa de homicídio que estava escondido em Pontal do Paraná

Imagem ilustrativa: Fábio Dias / PCPR

A Polícia Civil do Paraná cumpriu dois mandados de prisão temporária contra um homem e uma mulher suspeitos de tentativa de homicídio ocorrida no dia 20 de fevereiro, em Paiçandu, no Norte do Paraná. O casal estava foragido e foi capturado nesta terça-feira (2), em Pontal do Paraná.

Os policiais civis que atuam na operação Verão Consciente, receberam informações de que o casal estaria na região e conseguiram realizar a captura.

Crime – Segundo a Polícia Civil, no dia do crime, a vítima, de 22 anos, foi a um encontro amoroso com a mulher. No local, o companheiro da suspeita, desferiu golpes de facão contra a vítima. O jovem ficou em estado grave, mas sobreviveu.

“Após o crime, os suspeitos se esconderam no balneário Ipanema, em Pontal do Paraná, foram presos e permanecem à disposição da Justiça”, informou a polícia.

Fonte: PCPR