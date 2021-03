Idosos de Guaratuba são vacinados com agendamento em postos itinerantes

Uma nova estratégia de vacinação está sendo realizada pela Secretaria Municipal da Saúde. Com agendamento prévio, os idosos estão sendo chamados para receberem a vacina no Ginásio de Esportes José Richa e no Ginásio do Coroados.

A criação dos postos itinerantes de vacinação, em locais de amplo espaço evitando aglomeração e agendamento de horário, pretende otimizar a aplicação do imunizante contra a Covid-19. Os idosos acamados ou com problemas de mobilidade continuarão sendo vacinados em casa pelas equipes volantes.

O foco é finalizar a vacinação do grupo prioritário dos idosos de 85 a 89 anos. As doses que foram recebidas na última sexta-feira (26) também poderão ser aplicadas em idosos a partir de 80 anos, contudo, a equipe de vacinação ainda está decrescendo e no patamar dos idosos a partir de 85 anos.

O secretário Municipal da Saúde, Gabriel Modesto, conta como estão trabalhando os agendamentos dessa semana: “É importante reafirmar que nossa equipe está entrando em contato, e fazendo essa gestão, contudo, se ao terminar uma leva sobrarem doses no frasco, para não perder poderemos entrar em contato com pacientes acima de 80”. Após aberto, o frasco do imunizante com 10 doses tem validade de 6 horas.

Importante lembrar que os idosos não devem procurar a Unidade de Saúde. A equipe da UBS que o idoso pertence entrará em contato para agendamento da vacinação.

Como anteriormente, somente após concluída essa etapa do agendamento no posto itinerante, o idoso a partir de 85 anos que não recebeu a vacina, deve ele ou familiar entrar em contato através do whatsapp com a Unidade Básica de Saúde mais próxima para fazer o agendamento da vacinação.

Já foram vacinadas na cidade 677 pessoas dos grupos prioritários. O boletim com o nome de todos que foram imunizados está no Portal da Prefeitura de Guaratuba (portal.guaratuba.pr.gov.br/coronavirus/vacinas).

O cronograma de distribuição de vacina está atrelado ao volume de doses que o município recebe e aos planos nacional e estadual de imunização.

Qualquer dúvida referente a vacinação ou reclamação podem do Sicoob direcionadas para a Ouvidoria da Saúde:

Pelo site: http://portal.guaratuba.pr.gov.br/ouvidoria_saude

Pelo telefone: (41) 3472-8682

Pelo e-mail: ouvidoria.saude@guaratuba.pr.gov.br

Fonte: Departamento de Comunicação da Prefeitura de Guaratuba