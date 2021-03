Guaratuba recebe respirador, mas secretário alerta que PS atingiu capacidade máxima

Foto: Prefeitura de Guaratuba

O Pronto Socorro de Guaratuba recebeu na manhã deste sábado (6) mais um respirador para o atendimento de pacientes com Covid-19.

O Pronto Socorro está operando em sua capacidade máxima, com 17 pacientes na ala covid-19 e, como em todo o Estado, com pacientes aguardando mais de 24 horas por um leito de UTI.

O governador Ratinho Junior divulgou na sexta-feira (5), em coletiva de imprensa, que em todo o Paraná há 96% de ocupação dos leitos de UTI e que a cepa variante do coronavírus (P1), identificada no Amazonas, foi encontrada em 70,4% das 216 amostras de RT-PCR enviadas para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Em Guaratuba, a situação se agravou na noite de sexta-feira (5), quando não havia mais equipamentos de ventilação mecânica (respiradores). A Secretaria Municipal da Saúde conseguiu emprestar um respirador de Pontal do Paraná e realizou um encaminhamento para Hospital Regional do Litoral (HRL) para amenizar a situação do PS.

A pedido do prefeito Roberto Justus, o deputado estadual Nelson Justus interviu junto ao secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, e conseguiu um respirador novo para o município, que agora tem seis equipamentos.

Beto Preto também confirmou em conversa com o deputado a abertura de mais 5 leitos de UTI no HRL.

O secretário Municipal da Saúde, Gabriel Modesto, alerta que a ampliação da estrutura de saúde é finita, e que não bastam somente equipamentos, precisa de espaço físico, insumos, materiais e principalmente de equipe de profissionais.

“O Estado e o município não estão medindo esforços para garantir atendimento a todos os pacientes, mas sem apoio da população na atenção as medidas e cuidados, teremos dias difíceis, agora mais do que nunca, não é hora de se contaminar, ou arriscar contaminar sua família”, ressaltou.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba