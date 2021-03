Diretor do Hospital Regional explica: “Estamos todos além do limite”

O diretor-geral do Hospital Regional do Litoral (HRL), em Paranaguá, Giovani de Souza, informou ao Correio do Litoral, neste domingo (7), que as novas 5 UTIs Covid que haviam sido criadas na semana anterior receberam os profissionais necessários e passaram a funcionar neste sábado (6).

Mas mesmo assim, como comenta em seu perfil no Facebook e confirmou ao jornal, as ampliações não estão sendo suficientes para atender ao aumento de casos de covid-19 na região.

Ao confirmar que é o “momento mais difícil da pandemia”, e relacionar os investimentos no HRL, desabafa: “Nós fizemos nossa parte, mas, mesmo assim, está muito difícil”. Em duas postagens, o diretor resume a situação de “um dos 5 maiores hospitais públicos do Paraná”, “próprio da Secretaria de Estado da Saúde” e “100% SUS”, conforme destaca.

“Iniciamos a pandemia no Hospital Regional do Litoral Paranaguá com 14 leitos de UTI numa região com 300 mil habitantes”, relata. O HRL tem hoje 44 leitos UTI. Destes 30 foram criados para a covid-19, como explica em outra postagem do dia 5, em que faz um resumo de 1 ano de pandemia.

No Hospital Regional do Litoral para enfrentamento começamos com:

10 leitos de UTI Covid-19

+ 10 leitos de Enfermaria Covid-19

+ 14 leitos de UTI Geral.

Hoje estamos com:

30 leitos UTI Covid-19 (5 leitos UTI passaram a funcionar no sábado com a chegada de profissionais)

+ 25 leitos Covid-19 enfermaria

+ 14 leitos de UTI Geral

Taxa ocupação UTI Covid-19 100%

E enfermarias com 90% de ocupação.

Giovani de Souza também lembra que a unidade atende os sete municípios litorâneos e o aumento da população durante o verão – “1 milhão de habitantes na região”.

“Além de ser referência covid-19, somos referência em gestação de alto risco com 7-10 leitos de UTI neonatal, traumatoortopedia, neurocirurgia, cirurgia geral, pediatria, serviços de laboratório, agência transfusional, tomografia, RX, endoscopia, colonoscopia, ecografia, ecodopller, todos 24 horas 7 dias por semana”.

Na postagem de hoje, Giovani de Souza resume que “toda região precisa de vaga (e) estamos todos além do limite”.

