Litoral tem 11 mortes por covid pelo segundo dia consecutivo

A Secretaria de Estado da Saúde desta quarta-feira (17) registra 11 mortes por covid-19 no Litoral, mesmo número do dia anterior. Desta vez são 6 óbitos em Paranaguá, 4 em Guaratuba e 1 em Pontal do Paraná.

Também foram confirmados mais 184 novos casos da doença: 123 em Paranaguá, 24 em Matinhos, 22 em Guaratuba, 7 em Antonina, 6 em Pontal do Paraná e 2 em Morretes.

Já são 23.912 casos confirmados, 13.773 pessoas recuperadas e 477 mortos.

No Paraná, houve 6.446 novos casos e 198 óbitos. O estado chega a 776.410 casos, 555.264 recuperados e 14.278 mortos.

O Brasil teve 86.982 casos e 2.724 óbitos confirmados. O país soma 11.780.720 casos, com 10.339.432 recuperado e 287.499 mortos pela covid-19. Segundo os dados do Ministério da Saúde, há 1.153.889 casos ativos da doença.