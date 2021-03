Litoral tem 11 mortes e 256 novos casos de covid

O Litoral tem 11 mortes por covid-19 confirmadas nesta terça-feira (23) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Os óbitos foram registrados em Matinhos (6), Pontal do Paraná (3) e Guaratuba (2).

A Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba informou sobre as duas mortes: na segunda-feira (22), faleceu um morador do bairro Piçarras, de 60 anos, que estava internado no Hospital Paranaguá, e um morador do Centro, de 65 anos, que estava internado no Hospital da Polícia Militar ,em Curitiba.

A Sesa confirmou ainda mais 256 casos da doença nos sete municípios da região: Paranaguá (199), Guaratuba (28), Pontal do Paraná (19), Guaraqueçaba (10), Morretes (4), Matinhos (3) e Antonina (2).

O Litoral tem 24.566 casos registrados, 14.154 pacientes recuperados e 502 pessoas mortas em decorrência do novo coronavírus.

No Paraná, foram mais 7.297 casos e 311 mortes. O estado chega a 801.905 casos confirmados, 571.242 recuperados e 15.166 mortos. Governador Ratinhos Junior decretou luto oficial de três dias em respeito aos 15 mil mortos pela covid. “Estamos passando pelo período mais grave da pandemia no Estado, com as novas variantes, e por isso é hora de nos resguardar. Precisamos agir coletivamente para impedir que o coronavírus continue circulando”, disse o governador.

O Ministério da Saúde, confirma mais 82.493 casos e 3.251 mortes neste domingo. O Brasil tem 12.130.019 confirmações, 10.601.658 recuperados e 298.676 mortos pela covid. Há 1.229.685 pessoas com a infecção no momento.