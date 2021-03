Trabalhadores da limpeza terão testes grátis para covid em Paranaguá

Imagens do mutirão realizado em Curitiba – foto: Divulgação Siemaco

O Siemaco (Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação de Curitiba e Região) e a Fundação de Asseio e Conservação, Serviços Especializados e Facilities (Facop) vão realizar neste sábado (27) um mutirão de testagem rápida para covid-19 em Paranaguá.

Para participar basta ser trabalhador terceirizado da limpeza e ser associado ao sindicato. Além dos associados, dependentes também podem ser beneficiar.

Serão utilizados os testes rápidos que detectam os anticorpos IGC e IGM na amostra de sangue em até 20 minutos. A ação de testagem será realizada seguindo todos os protocolos de segurança sanitária, das 9h às 15h, na subsede do Siemaco, no Centro Histórico.

Para evitar aglomeração, os associados ao Siemaco devem fazer agendamento prévio junto à Central de Consultas, pelo telefone (41) 3304-2424, ou diretamente na subsede de Paranaguá, pelo telefone (41) 3423-6188.

A ação no litoral complementa a ação preventiva realizada pelo Siemaco dia 12 de março em Curitiba, onde já foram testados 1.000 trabalhadores. “Desde o início da pandemia estamos empenhando todos os esforços para proteger os trabalhadores da limpeza que fazem parte da linha de frente no enfrentamento ao covid-19. Somente na região do litoral o Siemaco já distribuiu mais de 10 mil kits de máscaras e álcool em gel nos locais de trabalho”, afirmou Manassés Oliveira, presidente do sindicato.

Em 2020, o governo federal declarou a limpeza profissional uma atividade essencial no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Os profissionais do setor são fundamentais para o combate à Covid-19. Para Cassia Almeida, superintendente da Facop, este é um momento importante para a valorização da profissão. “Garantir testes para os profissionais de limpeza é um passo indispensável para demonstrar o valor que esses trabalhadores têm não apenas neste momento de pandemia, mas em nossas vidas cotidianas”, ressalta. Como medida de apoio, a Facop liberou acesso gratuito ao curso on-line de Limpeza Hospitalar da Universidade Corporativa Facop até o fim de abril.

Mutirão de testagem dos trabalhadores de limpeza

Neste sábado (27), das 9h às 15h

Subsede do Siemaco em Paranaguá

Rua Mestre Leopoldino, 393, Centro Histórico