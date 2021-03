Matinhos planeja testagem em massa com teste de covid da UFPR Litoral

Matinhos planeja testagem em massa com teste de covid da UFPR Litoral

Parceria foi tratada em reunião virtual entre a Prefeitura de Matinhos, UFPR Litoral e Câmara de Vereadores

A Secretaria Municipal da Saúde de Matinhos anunciou uma parceria com a UFPR Litoral para produção de testes de detecção da covid-19 que serão usados na testagem em massa da população. O assunto foi discutido em uma reunião online, na última quarta-feira (24).

Os testes desenvolvidos na universidade pela equipe do professor Luciano Huergo apresentam o diagnóstico ao paciente em menos de 15 minutos. A agilidade da detecção da contaminação pelo vírus tem sua relevância no fato de que pessoas infectadas podem transmitir o vírus mesmo na ausência de sintomas.

A UFPR explica que, apesar de apresentar o resultado em pequeno espaço de tempo, não se trata de um teste rápido, mas de um teste laboratorial com efetiva precisão de resultados e custo significativamente acessível. Quando foi desenvolvido, em junho de 2020, calculava-se um custo unitário de cerca de R$ 10,00.

Participaram da reunião o secretário da Saúde de Matinhos, Paulo Henrique de Oliveira, o presidente da Câmara Municipal, vereador Mário Braga; a diretora da UFPR Litoral, professora Elisiani Tiepolo; o vice-diretor da UFPR Litoral, professor Lourival Fidelis; o procurador-geral do Município, Ronysson Antônio Pontes e o professor Luciano Huergo, coordenador do projeto desenvolvedor do teste.

Professor Luciano Huergo (à direita) e estudante Marcelo Conzentino (à esquerda), no início das pesquisas, em maio de 2020

Com informações da Secretaria Municipal de Saúde de Matinhos e UFPR Litoral