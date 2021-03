Polícia Federal faz operação em Guaratuba. Prefeitura divulga nota.

A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão, nesta terça-feira (30), em Guaratuba, por causa de denúncias de que servidores públicos teriam recebido o auxílio emergencial do governo federal de forma indevida.

A PF esteve na Secretaria do Bem Estar e da Promoção Social e em outros endereços, onde foram recolhidos computadores, celulares e documentos.

A Prefeitura de Guaratuba informou que não teve acesso à denúncia e reiterou a confiança na secretária Municipal do Bem Estar. Leia a nota:

_O Município de Guaratuba não teve acesso aos autos que originaram a medida de busca e apreensão, porque estão sob segredo de justiça._

_De qualquer forma, reitera a sua mais absoluta confiança na Secretária Municipal do Bem Estar e Promoção Social e sua equipe, lamenta e repudia veementemente que, num momento em que todos deveriam estar unidos e focados no combate à pandemia, haja pessoas determinadas em atacar a administração municipal, notadamente para desacreditar as medidas de transparência, moralidade e compromisso com a saúde pública que vem sendo tomadas ao longo dos últimos dias._