Guaratuba registra 2 mortes e nenhum caso novo de covid

O Litoral tem 2 mortes e 17 novos casos de covid-19 confirmados pela Secretaria de Estado da Saúde, nesta segunda-feira (5).

As mortes forma registradas em Guaratuba, que não teve nenhum caso confirmado hoje. Os novos casos foram em Paranaguá (13), Pontal do Paraná (2), Matinhos (1) e Guaraqueçaba (1),

O Litoral chega a 26.192 casos confirmados, com 14.671 pessoas recuperadas e 584 mortes pela covid.

No Paraná, foram confirmados mais 1.436 casos e 106 óbitos. O estado tem 855.047 confirmações, 605.045 pessoas recuperadas e 17.288 mortes em decorrência do novo coronavírus.

O Informe Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde deste domingo (4) apontou queda pela quarta semana consecutiva. É a primeira vez em um mês que os casos estão distantes de 30 mil por semana. O balanço leva em consideração os dias das confirmações, não a divulgação. De acordo com a Sesa, restrições adotadas pelo Governo do Estado e as prefeituras foram cruciais para conter o vírus.

Na macrorregião Leste, houve queda de 46,87% no número de novos casos na semana 13 em comparação com a semana 12.