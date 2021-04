PM faz operação contra facção criminosa envolvida em homicídios no Litoral

Vídeo produzido pela PMPR / Divulgado pela Folha do Litoral News

A Polícia Militar realizou, na manhã desta terça-feira (6), a “Operação Rio 2ª Fase” contra pessoas envolvidas em uma disputa entre facções criminosas no Litoral do Paraná.

Investigação da PM apontou que muitos homicídios que ocorreram no Litoral em 2020 e 2021 tinham relação com a disputa entre um grupo local da facção conhecida como PCC (Primeiro Comando da Capital) e outra de Santa Catarina, a PCG (Primeiro Grupo Catarinense).

Foram cumpridos 14 mandados de prisão e 17 de busca e apreensão em Matinhos, Pontal do Paraná, Paranaguá e Piraquara. De acordo com a PM, a quadrilha alvo da operação era especializada em homicídio e chegou a instituir um tribunal do crime para condenar e executar pessoas.

Durante a operação, três suspeitos morreram, segundo a PM, em confronto com os policiais. Duas mortes ocorreram em Matinhos e uma em Piraquara. Com idades de 23, 24 e 28 anos, os mortos todos tinham mandados de prisão ou passagens na polícia por homicídios, ainda segundo a PM.



Foram presas 5 pessoas, 3 dos mandados e 2 que não estavam previstas. Também foram cumpridos 3 mandados de prisão de pessoas que já estavam presas.

A operação levou o nome de Rio porque um dos envolvidos tinha o apelido de “Carioca”. A 1ª fase da operação foi realizada em 2020 em Santa Catarina.