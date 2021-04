Confira todas as novas tarifas no ferry boat de Guaratuba

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) esclarece que a tarifa da antiga concessão da travessia de veículos e passageiros na Baía de Guaratuba, encerrada nesta terça-feira (6), havia sido penalizada pelo órgão em 2012, resultando no valor reduzido de R$ 7,40 vigente até então.

Sem a penalidade, aplicada devido ao não-cumprimento de cronograma de investimentos e melhorias e de outros itens contratuais, a tarifa prevista para a concessão antiga seria de R$ 9,60 em 2021.

Este valor de R$ 9,60, sem a penalidade, é quase 8% maior que o valor da nova concessão, que entrou em vigor nesta quarta-feira (7), com a tarifa básica de R$ 8,90.

Com este valor de R$ 8,90, fica garantida a operacionalidade da travessia e a realização de melhorias, que incluem a revitalização do pavimento, drenagem, iluminação e sinalização da área de concessão, implantação de ciclovias, e a reforma e adequação dos quatro atracadouros, incluindo rampas e flutuantes, já a partir deste primeiro ano de contrato.

Também serão revitalizadas edificações da área, incluindo a bilheteria secundária de Guaratuba, nos anos um e dois e nos anos sete e oito do contrato; a bilheteria da Prainha nos anos dois e oito; a lanchonete; Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU); instalações sanitárias; fraldário e área de convivência do lado de Guaratuba nos anos um e, depois, nos anos sete e oito.

A empresa deverá, ainda, construir uma nova bilheteria principal em Guaratuba, um novo SAU em Prainha, e instalar sistema antiqueda de veículos nas embarcações do DER/PR, ainda no primeiro ano da concessão, com implantação de uma barreira flutuante para contenção de vazamento de óleo prevista para o segundo ano.

Fonte: DER/PR