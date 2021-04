Prefeitura de Guaratuba informa que aprimorou transparência do vacinômetro

A Prefeitura de Guaratuba informa que tem buscado agir com a máxima transparência durante toda a pandemia e, atendendo as orientações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, lança um boletim mais completo da vacinação contra a covid-19 nesta sexta-feira (9).

“O Município assumiu o compromisso com o Tribunal de Contas de até o dia 10 de abril (sábado), ampliar o conjunto de dados divulgados sobre a vacinação reunindo diversos informações”. Veja quais, segundo a prefeitura:

– A ordem de grupos prioritários, destacando o quantitativo de pessoas de cada grupo estimadas para receber a vacina, bem como demonstrando o quantitativo de vacinas aplicadas, tanto para primeira, quanto para a segunda dose em cada grupo; a Cobertura estimada para cada grupo; e o grupo prioritário vigente;

– O controle de recebimento de doses, destacando a data de recebimento, qual é o fabricante da vacina recebida, o lote e número de doses recebidas, bem como um balanço entre o número de doses recebidas e aplicadas;

– O Controle de insumos relacionados diretamente à aplicação da Vacina contra a covid-19, destacando àqueles recebidos de outros entes, como a Secretaria de Estado da Saúde, bem como aqueles adquiridos diretamente pelo município, acompanhado do tipo de processo de compra utilizado;

– O Registro de sobra identificada de vacina, uma vez que as vacinas têm um prazo de validade e algumas vacinas trabalham com frascos “multidoses”, em geral 10 doses no mesmo frasco. A CoronaVac, por exemplo, após aberto o frasco, se não aplicadas em até 8 horas, perde o seu efeito. Para tanto, faz-se necessário haver um planejamento adequado para impedir a perda de doses e, em principal, ter estratégia para utilizar todas as doses disponíveis no frasco antes do término do tempo de validade. Desta forma, em caso de sobra de doses verificadas ao final do expediente, os técnicos de saúde devem convocar imediatamente as pessoas do próprio grupo ou do próximo grupo definido na ordem de prioridades do Plano de Ação, de forma a não desprezar nenhuma dose de vacina contra a covid-19, podendo ser realizadas, por exemplo, em acompanhantes que estejam no local, residentes próximos ao local de vacinação indicado pela equipe, ou lista previamente cadastrada, desde que se enquadrem no grupo prioritário do Ministério da Saúde; e

– A relação nominal de pacientes vacinados contra a covid-19, sempre ordenados por data de divulgação e nome dos pacientes, identificados pelo grupo pertencente e a quantidade de doses recebidas.

Além do boletim, o portal principal da Prefeitura, o portal da Transparência e a página Coronavírus foram modificadas para facilitar o acesso e possibilitando vários caminhos para a informação sobre a vacinação. O Plano Municipal de Imunização, por exemplo, pode ser acessado nas três páginas, assim como o acesso ao boletim diário de vacinação. Uma matéria fixa em destaque no portal da Prefeitura e também no do Coronavírus, indicam a fase de vacinação e locais. Um trabalho conjunto da Secretaria da Saúde, Controladoria Municipal, Departamento de Desenvolvimento e Departamento de Comunicação.

Segundo o secretário Municipal da Saúde, Gabriel Modesto, “a transparência absoluta neste momento, além de garantir o acesso à informação e o controle pelos órgãos competentes, permite a população acompanhar todo processo de vacinação”.

Acompanhe o Boletim de Vacinação: http://portal.guaratuba.pr.gov.br/coronavirus/vacinas

Saiba mais sobre o Plano Municipal de Imunização: http://servicos.guaratuba.pr.gov.br:8097/portaltransparencia/publicacoes/1104

Informações Portal Transparência Covid-19: http://servicos.guaratuba.pr.gov.br:8097/portaltransparencia/

Fonte: Prefeitura de Guaratuba